Россиян предупредили о предстоящей мощной магнитной буре

Вечером четверга, 3 октября, на Земле начнется магнитная буря, которая продлится до конца следующего дня. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как написал метеоролог в своем Telegram-канале, днем ранее на Солнце стартовал новый период активности, его ознаменовала сверхмощная вспышка. Именно из-за нее жителей Земли ожидают сильные и продолжительные магнитные бури.

Магнитная буря начнется с класса G1, но интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать — к утру 4 октября магнитная буря достигнет класса G3. До вечера субботы, 5 октября, возмущенная магнитосфера сохранится.

При этом погода в столичном регионе, как отметил Леус, будет меняться — 3 октября станет финалом октябрьского "старого бабьего лета". Покидающий Москву и Подмосковье антициклон сохранит в четверг преимущественно солнечную, спокойную и сухую погоду, однако уже в пятницу, 4 октября, ожидаются кратковременные дожди и ощутимое похолодание — до 12-14 градусов.