В Госдуме призвали наказывать родителей детей-квадроберов

Родителей детей-квадроберов нужно привлекать к административной и уголовной ответственности, а в особых случаях — наказывать лишением родительских прав. Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Колунов в обращении к уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Квадробинг — это вид физической активности и неофициальный вид спорта, в котором люди ходят, бегают и прыгают на четвереньках, имитируя движения определенных животных. Зачастую при этом используется атрибутика в виде масок, накладных ушей и хвостов, чтобы усилить сходство с животным.

Возмущение Колунова вызвала видеозапись из Омска, на которой запечатлена прогулка женщины с сыном. Мальчик бегал на четвереньках на поводке, изображая собаку. Ссылаясь на этот ролик, парламентарий указал на резкий рост числа случаев квадробинга, а также на поток жалоб в адрес депутатов.

По мнению Колунова, в России с ее высокими семейными ценностями и приоритетом традиционной семьи квадробинг неприемлем. По этой причине он попросил Львову-Белову посодействовать в запрете этого движения и выработке мер ответственности для родителей, которые потворствуют в этом своим детям, сообщает РИА Новости.

В Совете Федерации ранее уже заговорили о потенциальной опасности квадробинга и его возможном запрете, хотя конкретных законотворческих инициатив на этот счет пока нет.