Подполье подтвердило "шикарный" взрыв на авиабазе под Полтавой

Авиабаза под Полтавой, где хранились ракеты и топливо, стала целью удара ВС России ранним утром 3 октября. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, "шикарный" взрыв прогремел примерно в 5:10.

Лебедев уточнил, что звук взрыва донесся со стороны автороты секретной военной части. Вероятнее всего, попали в общежитие, где дислоцированы пилоты с авиабазы. Базу в Полтаве использовали в качестве аэродрома. Она расположена возле железной дороги – учитывая ее удобное расположение, там могли хранить авиационные ракеты и ГСМ.

Кроме того, серию ударов ВС России нанесли ночью 3 октября по военным объектам в Харькове. Местные жители зафиксировали взрыв в районе железнодорожной станции Преддонбасовская, где расположено несколько складов. Еще одна фугасная авиабомба поразила склады в промзоне вблизи завода имени Малышева, приводит слова Лебедева РИА Новости.