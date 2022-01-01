Ограничения в аэропорту Казани сняты

Ограничения на работу аэропорта Казани, которые вводились утром четверга, 3 октября, сняты. Об этом рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Как уточняет ведомство, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты — воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме, сообщает РИА Новости.

Ранее Росавиация предупреждала, что возобновление работы ни одного из закрытых с февраля 2022 года аэропортов южной и центральной частей России, помимо открытого недавно аэровокзала в Элисте, пока не ожидается.

При этом Министерство транспорта России поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Службы транспортной безопасности должны научиться определять модели БПЛА и способы реализации потенциальных угроз с их использованием.