В Госдуме призвали не давать простудившимся отгулы без больничного

Инициатива разрешать россиянам при ОРВИ пару дней отлеживаться дома, не оформляя больничный лист, может негативно повлиять как на организацию рабочего процесса, так и на здоровье людей. Такое мнение высказала в четверг, 3 октября, член думского комитета по охране здоровья Тамара Фролова.

Фролова — врач высшей квалификационной категории и заслуженный работник здравоохранения России — подчеркнула как медик, что при первых симптомах заболевания необходимо обращаться к лечащему врачу, а не заниматься самолечением. Только специалист способен отличить неопасную ОРВИ от гриппа и коронавируса, которые могут привести к серьезным последствиям.

По словам парламентария, предложение освобождать простуженных россиян на два-три дня от работы без больничного листа — неоднозначное, у него есть две стороны медали. За благими намерениями кроются "очень серьезные механизмы, которые могут повлиять не только на организацию рабочего процесса, но и на здоровье".

Здоровьем — как своим, так и других людей — рисковать нельзя, цитирует Фролову РИА Новости.

24 сентября в Роспотребнадзоре предупредили, что продолжается резкий сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Самым надежным средством, сокращающим риск инфицирования гриппом, остается вакцинация. Кроме того, прививка подстрахует от осложнений, даже если избежать инфицирования не удастся.

Тем временем в Москве внедрили новый стандарт работы приемных отделений лечебных учреждений. В его основе — единые медицинские алгоритмы, которые позволяют оценить состояние пациента быстро и эффективно.