Невзведенные мины с посланием для российских бойцов обнаружили саперы ВС России на одном из направлений в зоне СВО. В записках было два слова: "Русские, простите", сообщил сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум.

По словам военного, при разминировании поля на одном из направлений саперы обнаружили, что на взрывателях противотанковых мин оставлена предохранительная чека. То есть мины невзведенные. Когда взрыватели открутили, в некоторых нашли записки, приводит слова Бурзума РИА Новости.

Российский сапер считает, что послание оставили военные ВСУ, которые не верят пропаганде киевского режима и не хотят воевать с Россией. Британское издание The Guardian также на днях сообщало, что на Украине стремительно растет число граждан, которые не желают воевать за ВСУ.