Бакальчук подал иск о возврате домена Wildberries

Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук подал иск к жене Татьяне Ким и ООО "РВБ" с требованием признать ничтожной сделку по передаче домена Wildberries.ru.

Бизнесмен утверждает, что домен выбыл из их совместной собственности без его согласия, поэтому сделку следует считать недействительной.

По словам Бакальчука, эксперты оценивают стоимость домена не менее чем в три миллиона долларов, пишет Forbes.

Ранее Татьяна Ким заявила, что Бакальчуку принадлежит только 1% акций Wildberries, участия в управлении компанией он не принимает.

В августе Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака "ВБ" для защиты доменного имени wb.ru и бизнеса, который занимается строительством складов для Wildberries.