ФСБ задержала сотрудников украинской разведки в Калининграде

ФСБ России пресекла шпионскую деятельность сотрудников украинских спецслужб в Калининграде. Задержаны двое сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины. Они собирали сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, сотрудники украинской разведки привлекли агента из числа граждан Украины. Он собирал интересующие данные, опрашивая жителей литовского приграничья и используя технические средства для разведки. Получив от него необходимую информацию, агенты ГУР предприняли попытку незаконно проникнуть на российскую территорию, где и были задержаны.

Следствие выяснило, что у операции была и сопутствующая цель. Планировалось похищение и незаконное перемещение через государственную границу несовершеннолетнего гражданина России. Его отцом является сотрудник ГУР Минобороны Украины, передает ТВЦ.