Лерчек и ее бывший муж задержаны по делу о нелегальном переводе

Правоохранительные органы задержали на 48 часов блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее бывшего мужа по делу о нелегальном переводе за рубеж 251 миллиона рублей.

Вместе с ними задержан соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк, пишет "Коммерсант". Следствие будет просить суд о домашних арестах и запретах определенных действий.

Накануне стало известно, что на блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема завели дело за перевод валюты по подложным документам. Речь идет об оплате фитнес-марафонов через банк в Дубае.

В 2023 году на Валерию Чекалину и ее бывшего мужа обвинили в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".

В конце декабря 2023 года дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено – Артем и Валерия полностью погасили свой долг в размере порядка 500 миллионов рублей. 1 марта 2024 года было закрыто дело о легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Весной стало известно, что Лерчек подала на развод после 11 лет брака. У пары трое детей.