Собянин: Каждый второй выпускник "Школы бизнеса МБМ" открывает свое дело

За семь лет обучающую программу для начинающих предпринимателей прошли больше 16 тысяч москвичей. Об этом в четверг, 3 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Участники занимаются поиском идей, изучают основы маркетинга, прорабатывают юридические и бухгалтерские вопросы. Во время обучения получают обратную связь о своем бизнес-проекте и презентуют его в финале. Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса, узнать о мерах поддержки можно на портале "Малый бизнес Москвы".

В сентябре в Москве проходил Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Его участникам рассказывали, как управлять личными и семейными бюджетами, а также как построить свой собственный бизнес. Наряду с этим на фестивале можно было определить свой уровень финансовой грамотности.

Московские предприниматели выполняют важные социальные функции — они, в частности, помогают военнослужащим в зоне спецоперации. Бизнес передает продукты и средства гигиены, перечисляет деньги в благотворительные фонды, которые находятся на связи с нашими бойцами.