Песков прокомментировал новый список запрещенных в России артистов

В Кремле ничего не знают о каких-либо "черных списках" артистов, которым запрещено выступать в России.

Как сообщил RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в интернете много "поддельных списков ходит".

Позиция по военной операции на Украине может вызывать неприятие у организаторов мероприятий, но это не имеет отношения к Кремлю, подчеркнул он.

Ранее издание "Верстка" написало, что рекламным и ивент-агентствам разослали новый список артистов, которым запрещено выступать в России из-за их позиции по СВО. В "черный список" попали 79 артистов, среди которых Валерий Леонтьев, "Браво", "Мумий Тролль", "Сплин", Анна Седокова, Макс Корж, Instasamka и другие.