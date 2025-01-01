Кабмин предложил увеличить зарплаты бюджетников соцсферы на 13,2%

Российское правительство предложило в 2025 году проиндексировать зарплаты бюджетников социальной сферы с учетом темпа роста номинальной начисленной заработной платы к 2024 году.

Как пишут "Ведомости", предполагаемая индексация может затронуть медицинских работников, педагогов, ученых, социальных работников.

Если инициатива кабмина будет согласована, в 2025 году зарплаты представителей указанных профессий поднимут на 13,2%, в 2026 году – на 10,2%, в 2027 году – на 8,3%. Эти предложения вошли в бюджетный пакет, внесенный в Госдуму.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился поднять заработные платы работников федеральных государственных учреждений на 5,1%. Эту индексацию осуществили 1 октября, чтобы обеспечить сохранение кадров и предотвратить их дефицит в дальнейшем.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что необходимо устранить разрыв в зарплатах между регионами. Квалифицированные кадры, уверен президент, будут работать только там, где их труд достойно оплачивается без задержек и в полном объеме. Это первостепенная задача государства — забота о людях, напомнил Путин.