Американский генерал признал превосходство российских истребителей над F-16

Истребители F-16, переданные Украине западными донорами, уступают российским боевым самолетам. Такое мнение высказал отставной генерал-майор армии США Гордон Дэвис.

Как заявил Дэвис в интервью Business Insider, "даже если мы установим на эти самолеты самые современные системы, они все равно не превзойдут по характеристикам лучшие российские машины".

В частности, у предоставленных украинской армии F-16 имеются проблемы с дальностью действия и с защищенностью.

Американский военный подчеркнул, что "можно дать F-16 максимум в плане боеприпасов, РЭБ, но они все равно будут в определенной мере уязвимы для наземной ПВО, а также для самых современных российских истребителей".

Ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк признал, что украинские летчики получили недостаточно глубокую подготовку к работе с истребителями F-16, чтобы это позволило им получить хотя бы временное преимущество над российскими ВКС.

В сентябре в Соединенных Штатах заявили, что удары российских ракет "Кинжал" уничтожили, предположительно, четыре переданных Украине истребителя F-16. Киев не спешит официально подтверждать эти сведения.