Огненное кольцо: завораживающие кадры солнечного затмения

Завораживающее солнечное затмение наблюдали этой ночью жители Южной Америки. Луна скрыла почти 90 процентов диска звезды.

Такой тип затмения учёные называют кольцеобразным. Спутник нашей планеты заслонил центр Солнца, но не до конца. Таким образом, получился эффект “огненного кольца”. Тысячи астрономов-любителей в Аргентине и Чили провели вечер под открытым небом, вооружённые телескопами, биноклями и специальными очками.

Россияне могли следить за редким явлением только в интернете, где велась прямая трансляция. По оценкам учёных, ближайшее затмение, которое будет видно с территории нашей страны, ожидается только в 2030 году.