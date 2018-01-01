В США сейчас разворачивается финальное сражение за высший государственный пост. Борьба двух кандидатов - республиканца Дональда Трампа и ставленницы Демпартии Камалы Харрис - идет буквально за каждый голос. И в данном вопросе для избирателей важны не просто красивые жесты политиков, а реальные дела. А вот с этим у нынешних американских властей - не очень.

Это видео могло бы стать ее предвыборным роликом. Надев спортивный бомбер, Камала Харрис и Джо Байден таки доехали до пострадавших от урагана районов Северной Каролины и Джорджии. Правда, спустя 2 дня после того, как там побывал Дональд Трамп. Оба штата входят в семерку "колеблющихся". Пока глава Белого дома отправился в штаб ЧС, Камала осматривала разрушенные дома и раздавала еду нуждающимся. Ее задача была утешить потерявших кров людей, но даже в такой ситуации дама в бомбере нашла повод для смеха.

В преддверии выборов Камале доверили, пожалуй, самое ответственное - сообщить о выделении федеральной помощи пострадавшим, но тут американцам стало не смешно.

"Из федеральных ресурсов мы предоставляем помощь в размере 750 долларов на неотложные потребности, такие как еда, детское питание", - заявила Харрис.

"Мы можем отправить миллиарды на Украину, но американцы, которые потеряли все, получат только 750 долларов?" – начали возмущаться в соцсетях. "Администрация Харрис теперь заявляет, что у них больше нет денег, чтобы отправить их на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Между тем, мы только что отправили Украине еще 80 миллиардов долларов", - вторит ему другой.

При этом в разрушенных штатах без электричества остаются больше миллиона человек. Резервные генераторы, которые могли бы власти выделить американцам, ушли Киеву. Последствия развязанной Вашингтоном войны на Украине, кажется, начинают ощущать сами американцы. Но Зеленский пытается втянуть союзников в конфликт все сильней, в буквальном смысле, ревнуя западную элиту к Израилю.

"Украина давно говорит партнерам, что нужно сбивать беспилотники и ракеты вместе. Почему это возможно на Ближнем Востоке - во время иранских ударов, мы видим, как международная коалиция действует сообща?" – негодует Зеленский.

В ситуации, когда Ближний Восток пылает, Киеву в США привычно отводят роль второго плана и якобы на время закрывают тему с ударами вглубь России. Но в кулуарах этот вариант развития не исключают.

Надо брать пример с Израиля, требует в своей колонке Daily Mail бывший британский глава Минобороны. Бэн Уоллес считает, что Запад должен проявить готовность показать России силу. Что будет делать Запад, когда Россия ответит, Уоллес не уточнил. Впрочем, оказывается, в определенных кругах в США уже идут переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Их организовал бывший, а может и будущий президент Дональд Трамп.

"Он уже ведет переговоры… Он может не вернуться к власти, он может проиграть выборы, но на случай, если он победит, он уже посылает сигналы миру. Но ракеты, которые помогли Киеву в феврале 2022 года, были переданы не при президенте Обаме, и не при вице-президенте Байдене, а при Дональде Трампе", - заявил Майк Помпео, госсекретарь США с 2018-2021 гг

Накануне Дональд Трамп опубликовал свой предвыборный ролик. Мол, Китай, Россия, Израиль и Иран трепещите. Обещает унять мировые конфликты чуть ли не за 24 часа. Правда, у пользователей соцсетей возник один вопрос: не с президентом Путиным ли Трамп шагает в ногу на последних кадрах?