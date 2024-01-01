Анастасия Ракова рассказала о преимуществах среднего образования и о тенденциях на рынке труда

В Москве сохраняется высокий спрос на выпускников колледжей.

Примерно 75% всех московских вакансий требуют наличия среднего профессионального образования и только 15% - высшего, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. При этом только 20% выпускников заканчивают колледжи и 60% - вузы.

Перед властями Москвы стоил задача убрать сложившийся дисбаланс. Уже в этом году количество бюджетных мест для учеников 9 класса увеличилось в два раза

"Благодаря этому еще около 10 тыс. ребят поступили в колледжи", отметила Ракова.

В 2024 году на бюджет в колледжи поступили около 36 тысяч человек, отметили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.