Москвичи передали свыше 160 тысяч канцтоваров для детей в новые регионы

Москвичи передали детям в новых регионах России более 160 тысяч необходимых школьникам предметов. Гуманитарную помощь - канцелярские товары, школьную форму, рюкзаки и многое другое – собирали, в том числе, и в столичных школах. Юные волонтеры занимались этим вместе с родителями и учителями. Итоги ежегодной акции "Соберем ребенка в школу" подвели в Москве.

В столичной школе № 1206 акция прошла впервые. Волонтеры отряда "Открытое сердце" пригласили ребят, родителей и педагогов, сбор проходил по классам. В школе № 507 проведение акции инициировал ученический актив совместно с волонтерским отрядом "Поколение 507". В ней приняли участие родители, дети, педагоги, советники директора и администрация. А школа № 1195 участвует в акции "Соберем ребенка в школу" не первый год. Инициаторами выступили сами учащиеся, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Ресурсный центр "Мосволонтер" уже отправил получателям две партии груза — в общей сложности более 11,5 тонн. Вещи для школьников в столице принимали в 20 пунктах сбора - штабах по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" и волонтерских центрах "Доброе место". Москвичи приходят в центры со своими детьми, показывая им пример помощи ближнему, рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова. Она отметила, что, поддерживая школьников на новых территориях, взрослые создают благоприятную среду для их гармоничного развития.

Сдать вещи горожане могли, выбрав на сайте удобное место рядом с домом. В центре столицы школьные принадлежности можно было принести прямо в здание Московской городской Думы, где расположился штаб. В акции также приняли участи около 60 столичных организаций - благотворительные фонды, школы, вузы, колледжи, представители бизнеса и городские учреждения. К примеру, одна из столичных транспортных компаний передала сразу 5,8 тысячи канцелярских принадлежностей.