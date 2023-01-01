Глава СКР заинтересовался пожаром в театре в Хабаровске

Органы Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу возбудили уголовное дело в связи с крупным пожаром в здании Хабаровского краевого музыкального театра. Об этом в четверг, 3 октября, рассказали в пресс-службе СКР.

Как уточняет ведомство, дело возбуждено по статье 216 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). По версии следствия, из-за нарушения правил безопасности при проведении строительных ремонтных работ загорелось здание театра.

Кроме того, следователи организовали проверки по фактам организации незаконной миграции и халатности должностных лиц.

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил у и.о. руководителя регионального управления ведомства доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, сообщается на официальном сайте Следкома.

Между тем, как сообщает ТАСС, пожарные ликвидировали открытое горение в здании театра. Как рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций, пришлось задействовать тяжелую спецтехнику. Местная Госавтоинспекция для организации проезда этой техники к месту пожара перекрывала участок улицы у театра.

Величину ущерба, причиненного пожаром, еще только предстоит установить. Telegram-канал Amur Mash сообщает, что сгорел рояль Petrof стоимостью больше 10 миллионов рублей. Музыкальный инструмент приобрели в 2023 году для фестиваля Юрия Башмета и выступления Дениса Мацуева. Кроме того, огонь уничтожил дорогостоящие декорации, которые изготавливали на протяжении многих лет.