Появились новые данные о состоянии Ливанова

Признаки дыхательной недостаточности появились у актера Василия Ливанова, проходящего лечение в одной из московских клиник. Народного артиста пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Как сообщил Telegram-канал Mash, анализы показали низкий уровень кислорода в крови. Вдобавок врачи выявили у 78-летнего Ливанова рост маркеров воспаления, превышающий норму в пять раз. Было решено усилить интенсивную терапию. И подключить ИВЛ.

Народного артиста госпитализировали 29 сентября с инсультом головного мозга. Ливанову сделали операцию по удалению тромба. Близкие утверждали, что жизни актера, известного по роли Холмса в советском цикле телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", ничто не угрожает.