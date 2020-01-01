МВД показало кадры допроса похитителя кенгурят из зоопарка

Правоохранители поймали подозреваемого в краже детенышей кенгуру из зоопарков Ярославля и Калуги.

Мужчину задержали на вокзале в городе Александров Владимирской области. На допросе похититель заметно нервничал. Он заявил, что похитил животных из калужского зоопарка.

Два детеныша кенгуру находились в сумке. Один, к сожалению, погиб. Второго показали ветеринарам и передали в ярославский зоопарк на передержку – там сообщили, что кенгуренок в удовлетворительном состоянии.

В настоящий момент ведутся поиски третьего кенгуренка, который был украден в Ярославле.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". По данным телеканала "360", похититель – 31-летний Иван, с 2020 года находился в федеральном розыске. Ранее он уже попадался на воровстве.

О краже кенгурят из зоопарков стало известно на этой неделе. Из ярославского зоопарка пропал детеныш по кличке Крош, через три дня из парка птиц "Воробьи" в Калуге – еще два сумчатых. Следователи полагают, эти два похищения связаны между собой.

Мотивы преступления выясняются. Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с "Российской газетой" предположил, что это мог быть коммерческий частный заказ.