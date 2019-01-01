Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Этим летом Москва стала одним из самых спортивных городов страны. Итоги летнего спортивного сезона подвел Сергей Собянин в своем блоге.

Тренировки во дворах, парках и на стадионах, профессиональные и любительские соревнования по самым разным видам спорта, мастер-классы звезд мирового уровня — все это стало неотъемлемой частью столицы и вошло в большой проект "Лето в Москве". Всего мы провели около 15 тысяч спортивных мероприятий, участниками которых стали более двух миллионов москвичей и гостей столицы.

В первый день лета в "Лужниках" состоялся Фестиваль школьного спорта.

Комплекты наград разыграли в финалах школьных спортивных лиг по футболу и тэг-регби, Кубка московского спорта "Кожаный мяч" и Московской школьной киберспортивной лиги по Dota 2. Помимо этого, состоялись турниры по баскетболу, шахматам, шашкам, волейболу, фитнес-аэробике, а также мастер-классы, экстрим-шоу ВМХ, лекции о здоровом образе жизни, танцы и концерты.

Семейный фестиваль "Спортлэнд" проводится в столице каждый год и становится все более масштабным.

Этим летом он проходил на стадионе "Искра", где было представлено 70 видов спорта. Гости приняли участие в спортивных и творческих играх, мастер-классах, увидели показательные выступления мастеров. Два масштабных спортивных события этого лета — День московского спорта в "Лужниках" и Ночь московского спорта — в общей сложности посетили 357 тысяч человек.

В День московского спорта были зарегистрированы два рекорда России и один мировой.

В самой массовой тренировке по стретчингу приняли участие свыше 1,8 тысячи человек, а турнир по настольному теннису собрал на 130 столах 1,5 тысячи горожан. Мировой рекорд по пауэрлифтингу побил Давид Шамей. Спортсмен поднял гантель весом 151 килограмм.

Ночь московского спорта проходила 31 августа сразу на 12 популярных площадках и объединила более 50 отдельных мероприятий.

Общее количество участников семейного фестиваля "Московский день физкультурника"в Лужниках достигло почти 120 тысяч человек. Дети, их родители, бабушки и дедушки участвовали в квест-игре, используя приложение и портал "Московский спорт", крутили педали, танцевали зумбу, выполняли нормативы ГТО, болели за участников соревнований по тяжелой атлетике и спортивному ориентированию, наблюдали за показательными выступлениями спортивных академий в различных дисциплинах — от ушу до фехтования. В традиционном параде-шествии в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", приняли участие более 30 московских академий спорта. К летнему ночному велофестивалю присоединились более 35 тысяч участников.

Занятия проекта "Мой спортивный район" проходили на 114 площадках столицы и объединили почти 70 тысяч москвичей.

Для них состоялось свыше 7,5 тысячи тренировок по 13 видам спорта. Впервые в этом году в программу включили занятия по бегу и ушу. На Гребном канале для профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха провели 27 мероприятий по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, водно-моторному спорту. Самыми значимыми были международные соревнования: 63-я Большая московская регата, Кубок доброй воли, а также чемпионат России по триатлону, фестиваль водных видов спорта "Открытая вода" и лига IRONSTAR.

Еще одним ярким спортивным проектом прошедшего лета стала серия турниров по уличному баскетболу три на три "Стритбаскет тур — Москва".

Соревнования проходили как на центральных площадках, так и в других жилых районах Москвы. В проекте участвовали более 300 команд, а также 15 тысяч зрителей, которые смогли ближе познакомиться с самым демократичным видом баскетбола.

В июне городские власти рассказали, что площадки городского фестиваля "Москва — на волне. Рыбная неделя" посетили рекордные 4,5 миллиона человек — вдвое больше, чем в 2023 году. Посетители купили более 100 тонн охлажденной, копченой и замороженной рыбы, соленой сельди и других вкусностей. Кроме того, была организована богатая программа активностей и развлечений.

Столичный регион становится все более привлекательным для туристов. Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги летнего туристического сезона в столице. За первое полугодие город принял 12,2 миллиона гостей – это на 6% больше показателя допандемийного 2019 года. Из приезжавших в Москву гостей 11,1 миллиона человек — россияне.