Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в районах Беговой и Хорошевский САО.

Будет реорганизована территория площадью почти 90 гектаров между улицами Маршала Шапошникова, Авиаконструктора Сухого, Маргелова, Бориса Петровского, а также 1-м и 2-м Боткинскими проездами.

На месте складов и устаревших производственных объектов появятся современные кварталы для работы и проживания, отметил мэр.

"Создадим 27,6 тысячи новых рабочих мест и комфортные условия для проживания 16,3 тысячи человек", - написал Собянин в своем telegram-канале.

Общая площадь застройки превысит 2,5 миллиона квадратных метров, часть жилья будет предназначена для переселения горожан по программе реновации.

Кроме того, в новом квартале появятся детские сады для 750 воспитанников, школа на 2,8 тысячи учеников, детско-взрослая поликлиника, спорткомплекс с бассейном. Также будет посторожено здание отдела внутренних дел ГУ МВД России по городу Москве и подземный паркинг.

Будут благоустроены прилегающие природные и внутриквартальные территории, появятся пешеходные зоны и велодорожки. Для организации улично-дорожной сети обустроят остановки, заездные карманы и наземные пешеходные переходы. Также в районе появятся три распределительные трансформаторные подстанции.