Киев бросил лучшие танковые соединения на Курскую область

Командование ВСУ провело рискованную операцию, перебросив в Курскую область свои лучшие танковые соединения. Направив последние хорошо оснащенные подразделения на трансграничную атаку, Киев лишил жизненно важных подкреплений некоторые свои части, отмечает издание. Это, в свою очередь, привело к потере нескольких ключевых сел и городов, пишет Forbes.

По данным издания, для этой операции Украина задействовала свои лучшие боевые машины. В их числея шведские БМП CV90 и танки Strv 122 и немецкие Leopard 2A6. Готовность украинского командования рисковать последними танками в Курской области говорит о важности, которую они придают этому вторжению, отмечает автор.

Операция стоит Украине уязвимых городов и незаменимой техники. Однако, судя по всему, Киев готов платить такую цену. По данным Минобороны России, ВСУ с начала боевых действий на курском направлении потеряли свыше 19,5 тысячи военнослужащих и 135 танков.