Ремонт в сгоревшем хабаровском театре делали нелегалы

Ремонтом крыши в сгоревшем здании Хабаровского краевого академического музыкального театра занимались пятеро нелегальных мигрантов. Об этом в четверг, 3 октября, рассказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Как уточнил политик, крышу ремонтировали выходцы из одной из республик Средней Азии, причем пятеро из них на территории России находились незаконно. Более того, в отношении двоих нелегалов уже были приняты судебные решения, обязывающие покинуть территорию страны.

Демешин поинтересовался, "как произошло, что они не платили налоги, остальные трое тоже не имели права осуществлять трудовую деятельность на территории нашего края", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что следователи организовали проверки по фактам организации незаконной миграции и халатности должностных лиц, выясняя обстоятельства пожара в театре в Хабаровске.

На рассмотрение Государственной думы тем временем внесли пакет из пяти законопроектов, которые предлагают изменения в миграционной сфере. В их числе — ужесточение наказания за организацию незаконной миграции и запрет посредникам участвовать в приеме экзаменов на знание русского языка.