Песков разъяснил принцип назначений участников программы "Время героев"

Назначения на государственные посты выпускников программы "Время героев", адресованной ветеранам боевых действий и участникам спецоперации, носят рациональный характер. Такое заявление сделал в четверг, 3 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, никакой кампанейщины в этом вопросе нет и быть не может.

Дмитрий Песков также отметил, что участник боевых действий беспрепятственно может возглавить государство, если его кандидатура соответствует требованиям Конституции России, сообщает ТАСС.

Ранее Песков усомнился в том, что "разумно пытаться составить портрет героя, который нужен стране", поскольку "стране нужны герои в полном смысле этого слова", но "конкретного лица у геройства нет".

Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы СВО перенесли тяжелейшие испытания, не щадя себя, поэтому именно они должны сформировать основу российского государства и должны быть востребованы в гражданской жизни.