Знаковое событие в сфере школьного образования. В преддверии Дня учителя, который отмечают 5 октября, в Москве стартовал Всероссийский форум классных руководителей.

В столицу съехались более 1000 педагогов из 89 регионов. Программа масштабного мероприятия насыщенная. Одна из ключевых тем - патриотическое воспитание. Ему будут посвящены панельные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. В качестве спикеров выступят профильные эксперты, а также политики и общественные деятели.

Также в рамках форума пройдет книжная ярмарка, запланированы различные конкурсы и розыгрыши. Продлится мероприятие 3 дня.