В Москве стартовал форум BRICS+ Fashion Summit

Ведущие профессионалы индустрии моды, представители лёгкой промышленности и молодые дизайнеры из разных стран мира собрались в Москве на Международный форум BRICS+ Fashion Summit.

На мероприятие в концертном зале "Зарядье" прибыли представители более ста государств, включая делегации из Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса. Деловая программа включает пленарные дискуссии, круглые столы, лекции и мастер-классы. Среди обсуждаемых тем - потенциал моды как мягкой силы и поддержка локальных брендов.

Кроме того, в рамках форума пройдут выставка "Наследие" и обучающий fashion-интенсив.

