Уличный планетарий появился на востоке Москвы

Большое космическое путешествие! Свой "Планетарий" появился в районе Богородское в рамах благоустройства.

Игровой комплекс - в форме купола - установили на большой площадке Краснобогатырской улицы. А еще здесь устроили канатный аттракцион, "волшебное колесо", а для любителей дальних странствий - даже космический корабль!

"Дети, играя здесь, смогут развивать свою фантазию, кто-то из них будет представлять себя физиком или астрономом, может в будущем захотят посвятить свою жизнь изучению какой-нибудь из этих сфер. Для детей помладше рядышком мы разместили игровой песочный городок", - сообщила пресс-секретарь префекта ВАО Анна Романова.