Врачи научили артистов Цирка на Вернадского первой помощи при травмах и укусах

Как действовать, если артист упал с высоты или его укусил хищник? В цирке на Вернадского прошел мастер-класс, в ходе которого московские врачи показали и рассказали, как действовать при чрезвычайных обстоятельствах. Акробаты, гимнасты и дрессировщики нередко получают травмы во время выступлений и тренировок. И в такой ситуации важно - пострадавшему не навредить!

В Большом Московском цирке - необычная премьера. Впервые на арене - лучшие столичные врачи. В роли зрителей - дружный коллектив одного из лучших цирков мира.

Доктора рассказывают и показывают, пошагово объясняя основные правила. Что делать после укуса хищника? Как действовать, если от падения с высоты или удара током остановились сердце и дыхание? Артисты справляются. Разумеется, в коллективе цирка есть - свои медработники. Но порой и им нужна помощь.

"Артистка Ева Запашная получила травму - лошадь на нее упала, в девяти местах была сломана нога. И, соответственно, дежурный доктор сразу начал оказывать ей помощь. Но ровно через три минуты акробат совершенно на другой сцене получил травму. Упал, ударился, оказался без сознания", - рассказал гендиректор цирка Эдгард Запашный.

В тот критический момент быстро нашли опытных сотрудников, которые оказали первую помощь. Акробата спасли. Но чтобы впредь не терять ни минуты, решили проводить мастер-классы. Цель одна: рассказать, что в сложной ситуации нужно делать. И чего предпринимать - нельзя.

"Существует много глупых мнений о том, что нужно делать, если с человеком что-то случилось. То есть он подавился - ему нужно разрезать гортань. Если он лежит без сознания, то нужно со всего маха ему треснуть по сердцу. Или голыми проводами изобразить дефибриллятор", - рассказал худрук цирка Аскольд Запашный

Сотрудники цирка запоминают каждое слово. Да, нелегко. Зато полезно!

"Очень полезно. Я надеюсь, что все это никогда не пригодится. Но если пригодится, мы будем знать, что делать. Предупрежден, значит, вооружен!", - поделился артист цирка Кирилл Капустин.

Ева Запашная - та самая пациентка, благодаря которой этот проект и появился. Спасший ее врач - юный Валентин Морозов - теперь практически член большой цирковой семьи. А на обожаемого партнера, сломавшего ей ногу, Ева не в обиде.

Такие мастер-классы решено сделать регулярными - на радость докторам. Которые, как оказалась, очень любят цирк. А цирк теперь - очень любит их!

Ольга Стрельцова. "ТВ Центр".