ФОК с двумя бассейнами в Зябликово готов на две трети

На юго-востоке Москвы скоро откроется новый спорткомплекс "Акварис". Сейчас он готов на 65%. Основные работы завершатся уже к концу этого года. Там будет два бассейна, зал для групповых занятий.

В районе Зябликово, на пересечении улицы Шипиловской и Орехового проезда - большая стройка. Здесь на площади в четыре тысячи квадратных метров скоро появится новый физкультурно-здоровительный комплекс "Акварис".

"На текущий момент объект готов на 65%. На завершающей стадии находятся фасадные работы, завершена черновая отделка. Завершены системы водоподготовки бассейнов, на завершающей стадии внутренние инженерные сети", - рассказал руководитель проекта Мартин Манучарян.

Строительство "Аквариса" проходило на сложном геологическом участке. В некоторых местах перепад высот достигал 10 метров. Но благодаря слаженной командной работе строителям удалось справится с непростым рельефом.

А так пока выглядит бассейн для оздоровительного плавания. 25 метров в длину 16 в ширину. За счет установленных панорамных окон здесь будет много естественного света. Второй бассейн по размерам будет чуть меньше и предназначен для обучения детей плаванию.

Строительство "Аквариса" осуществляется по программе "Спорт Москвы". После открытия он сможет принимать до тысячи человек в сутки, в том числе и маломобильных граждан. Кроме того, в спорткомплексе оборудуют тренажерный зал площадью более 200 квадратных метров, а также необходимые медицинские, технические и административные помещения.

"В последнее время особое внимание уделяется возведению районных спорткомплексов в шаговой доступности. Фок "Акварис" является таким. ФОК включает в себя два бассейна - взрослый и детский, а также универсальный зал. После ввода в эксплуатацию жители района получат красивое здание с хорошим благоустройством, где можно будет заниматься спортом", - сообщил руководитель департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

Фасад спорткомплекса облицуют металлическими панелями в светлых тонах. Возле здания будут обновлены проезды и тротуары, оборудованы велопарковки. На его территории планируется уложить газон и установить фонари.

Сергей Деянов, Андрей Пашутин, Даниил Шкловский. "ТВ Центр".