Экс-начальник филиала Военно-строительной компании арестован

Бывший начальник филиала "Строительное управление по ЦВО" "Военно-строительной компании" Сергей Сухов арестован по обвинению в хищении 35 миллионов рублей. Об этом в четверг, 3 октября, рассказали в Следственном комитете России.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, возбуждено дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Его фигурантами стали Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и глава ООО "Специальные технологии строительства" Павел Кравченко.

Мошенничество, по версии следствия, было совершено при выполнении государственного контракта более чем на 190 миллионов рублей по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми. 35 миллионов подельники разделили между собой.

Ранее исполняющего обязанности заместителя главы правительства Республики Башкирия Алана Марзаева арестовали по подозрению в коррупции. Предполагается, что он получил 37 миллионов рублей от руководства дорожно-строительной компании за обеспечение государственных контрактов на строительство автодорог.

До того несколько коррупционных дел было возбуждено в отношении сотрудников Министерства обороны и связанных с ним структур. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что борьба с коррупцией в России — это последовательная и постоянно продолжающаяся работа, причем "ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет".