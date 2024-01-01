Минобрнауки анонсировало изменения приемных испытаний в вузы

Проект перечня приемных испытаний в высшие учебные заведения России скорректируют. Об этом в четверг, 3 октября, рассказал министр высшего образования и науки Валерий Фальков.

Как сообщает Минобрнауки на своем официальном сайте, изменения было предложено вводить поэтапно, разделив приложение к ведомственному приказу на две части.

Направления подготовки, по которым состав вступительных испытаний изменится незначительно, будут перечислены в первой части приложения, которая начнет действовать в 2025 году. Вторая часть, предполагающая существенные новации вступит в силу в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест в вузах занимают победители и призеры олимпиад школьников.

Между тем сразу семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года. Топ-3 составили Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт.