Синоптик пообещала москвичам теплый октябрь

Октябрь в Москве будет теплым. Температура в столице до середины месяца, по расчетам специалистов, продержится на уровне выше нормы, сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как написала Позднякова в Telegram, 4 и 7 октября максимальная температура воздуха в столице повысится до плюс 18-20 градусов. Тепло, а вместе с ним и дожди принесут атлантические циклоны.

Аномально теплым будет и начало второй декады октября. К норме температура вернется только к середине месяца. А там и первый снег не за горами. Синоптики предсказывают, что осадков в этом сезоне будет не меньше, чем прошлой зимой.