Иран признал гибель советника КСИР в результате израильского удара

Иран сообщил о гибели советника Корпуса стражей исламской революции. Маджид Дивани находился в Сирии и был уничтожен во время авиаудара Армии обороны Израиля по Дамаску.

Как сообщает иранское агентство SNN, в результате воздушной атаки ЦАХАЛ на Дамаск Маджид Дивани был ранен. Оправиться от полученных тяжелых ранений он не смог. Агентство отмечает, что израильский удар привел к потере одного из активных и важных советников КСИР, выполнявшего роль консультанта в Сирии.

Удар по сирийскому военному объекту в провинции Дамаск на границе с Ливаном израильская авиация нанесла 27 сентября. Иранское агентство подчеркивает, что целью атаки Тель-Авива было ослабление сил "оси сопротивления".