Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Страхование автомобиля, долги и кредиты, социальные пособия – вот чем вам стоит заняться. Даже если вы ничего такого не планировали, Сатурн с Венерой помогут.

Тельцы

Тельцам-студентам, а также тем, кто учится на курсах или тренингах, сегодня повезет. Вам будут легко даваться новые знания, публичные выступления, сложные задания.

Близнецы

То, что вы сделаете для своего профессионального роста, в будущем принесёт солидные преимущества. Вы сумеете разобраться и сделать правильный выбор.

Раки

Если в ближайшие дни вы начнете романтические отношения, они будут всерьез и надолго. То же самое относится к творческим проектам или занятиям спортом.

Львы

Сегодня и ближайшие дни удачны для приобретения бытовой техники и прочих помощников в доме. Цены и качество ваших покупок окажутся впечатляющими.

Девы

Договоры и документы, подписанные сегодня, будут строго соблюдаться, обещает Сатурн. Хотите бросить вредную привычку? Составьте договор с самим собой.

Весы

Прекрасный день для создания контракта, обсуждения зарплаты или объема работы. Но есть одно условие: вы должны быть вооружены цифрами и фактами.

Скорпионы

Венера в вашем знаке предлагает обновить деловой гардероб или купить товары для хобби. Это ваш день, не стесняйтесь вкладывать деньги в себя, любимых.

Стрельцы

Стрельцам, которые планируют продавать или покупать жилье, делать ремонт, звезды советуют погрузиться в цифры. Вы будете хорошо соображать и считать.

Козероги

Деловое партнерство или дружеские связи, возникшие сегодня, окажутся очень прочными. Сразу же обозначайте личные границы: Сатурн оценит серьезный подход.

Водолеи

Это один из лучших дней года для решений, касающихся карьеры и заработков. Вы также можете поработать над своими негативными убеждениями о деньгах.

Рыбы

Сатурн в вашем знаке заручился поддержкой Венеры в Скорпионе, где она славится деловой хваткой. Отстаивайте свои права, ставьте амбициозные цели сегодня.