Россиян призвали покинуть Израиль

Россиянам, которые находятся в Израиле, рекомендуется покинуть эту страну на фоне резкого обострения ближневосточного кризиса. Об этом в четверг, 3 октября, рассказал российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

Дипломат призвал сограждан подумать над тем, чтобы покинуть Израиль с помощью коммерческих авиарейсов, которые осуществляет ряд авиакомпаний, включая израильскую авиакомпанию El Al, пока имеются такие возможности.

Наряду с этим Викторов повторил рекомендацию не посещать Израиль, сообщает ТАСС.

1 октября Иран атаковал с воздуха ряд израильских военных объектов, назвав свои действия актом самообороны. Израиль пригрозил суровым ответом. В поддержку Тель-Авива выступил Вашингтон: президент США Джо Байден поручил американскому контингенту, дислоцированному на Ближнем Востоке, помочь израильским военным отражать ракетные удары Ирана.

Чрезвычайный и полномочный посол, кандидат исторических наук Вениамин Попов, комментируя эскалацию на Ближнем Востоке, подчеркнул, что "все эти разрушения, огромное количество жертв происходит из-за действий Израиля, но они прикрываются, поощряются и поддерживается американцами".