Спецборт МЧС эвакуировал из Бейрута семьи российских дипломатов

Семьи российских дипломатов, служащих на территории Ливана, эвакуируются из Бейрута. 60 россиян поднялись на борт специального рейса МЧС России.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, эвакуация проводится в соответствии с указанием президента России Владимира Путина. Также поручения дал глава МЧС Александр Куренков. Россияне уже сегодня прибудут в Москву.

Самолет Ил-76 прибыл в Бейрут с грузом гуманитарной помощи. После разгрузки на борт поднялись члены семей сотрудников российского посольства. Эвакуируются дети и женщины, включая беременных на последних сроках. В полете за ними будут наблюдать психологи и медики.