Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправился в Киев, чтобы выразить свою поддержку Украине.

Как сообщает в четверг, 3 октября, Agence France-Presse, по прибытии в украинскую столицу Рютте заявил, что НАТО усердно работает над тем, чтобы предоставить больше помощи Украине и сделать это как можно быстрее.

В Кремле ранее предрекли, что при новом генсеке Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, что и при Йенсе Столтенберге — Нидерланды, чье правительство долго возглавлял Рютте, заняли непримиримую позицию в отношении России.

Марк Рютте успел объявить, что право Украины защищать себя не останавливается на границе — она имеет право на удары по российской территории. При этом политик признал, что не вправе давать подобное разрешение киевскому режиму от лица НАТО.