Российские ракеты и беспилотники, применяемые ВС России в спецоперации, "полны западных компонентов". Такое заявление сделал в четверг, 3 октября, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

Политик выразил возмущение тем, что Запад якобы продолжает снабжать Россию комплектующими для ракет и беспилотников — их продают посредникам, от которых детали и попадают в Россию.

Буданов* посетовал на то, что "нет никаких признаков того, что эта ситуация изменится", сообщает Bloomberg.

Ранее заместитель украинского министра обороны Александр Балануца попрекнул западных союзников Украины тем, что они до сих пор сомневаются "в возможности нанесения ударов по территории России дальнобойным оружием и праве Украины на вступление в НАТО".

При этом глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Запад уже и не скрывает, что цель по отношению к нашей стране — нанесение ей стратегического поражения. Западные доноры киевского режима "готовят и Европу к тому чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру".

* внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму