ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку под Курском

Взрывчатку, замаскированную под фастфуд, разбросали боевики ВСУ в Большесолдатском районе Курской области. Жителей предупредил об этом глава муниципалитета Владимир Зайцев.

В Telegram чиновник призвал граждан к бдительности. Также россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в этот район, беречь себя и своих близких.

Сегодня стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских военных, подорвавших машину в курском селе Большое Солдатское. В результате атаки управляемого дрона в середине августа погибли мужчина и женщина.