Подробности ДТП в Москве с 10 подростками в салоне

В Москве выясняют обстоятельства ДТП на Сиреневом бульваре. Накануне вечером иномарка влетела в бордюр и врезалась в дорожный знак. В салоне находились 10 подростков. Медицинская помощь потребовалась 14-летней девочке. Большинство молодых людей после аварии просто разбежались.

Один из вопросов, что задавали друг другу люди, наблюдавшие за разбором ДТП - какая это за марка автомобиля. В результате аварии машина явно не подлежит восстановлению. Это корейский внедорожник SsangYong Rexton. Автомобиль рамной конструкции, задний привод, высокий центр тяжести. Он не предназначен для высоких скоростей и резкого маневрирования.

На асфальте видно, как дисками черкануло асфальт, и машина начала переворачиваться. Дальше она полетела на газон - там видно следы от крыши. Задела собой знак. И когда машина переворачивалась, девочка примерно 13-14 лет вылетела через лобовое стекло.

Судя по всему, водитель заметил знак - лежачий полицейский - и начал тормозить. Но не хватило опыта вождения. По предварительным данным, за рулем находился четырнадцатилетний подросток. Всего же в салоне автомобиля сидели десять человек: шестеро парней и четыре девушки в возрасте от тринадцати до семнадцати лет.

По имеющейся информации сын хозяйки автомобиля пояснил полицейским, что несколько дней назад к нему домой пришел приятель. Увидев ключи от машины предложил покататься. Несколько вечеров они ездили по району, пока не произошла авария.

"Прокуратура Восточного административного округа устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе получения подростком доступа к управлению автомобилем. Предварительно, один из несовершеннолетних, находившийся в машине, тайно взял ключи от автомобиля своей матери и передал их своему другу, который и находился за рулем", - сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Как рассказали жители - недалеко есть место, где очень часто собирается местная молодежь. В том числе на автомобилях. Там, скорей всего, во вместительный внедорожник и набились десять человек. Госпитализирована всего одна девушка, а то, что удалось избежать жертв и большего числа пострадавших - не иначе как чудом, назвать нельзя.

"У родителя как у собственника данного транспортного средства возникает имущественная ответственность. То есть оплата тех расходов, штрафов, ответственность за причинение ущерба повлекло данное транспортное происшествие - это всё лежит на родителе", - объяснил юрист Михаил Захаров.

Как объяснили юристы, хозяйка автомобиля может написать заявление об угоне. Вопрос только на кого - на собственного сына, которые был в машине? Или подростка за рулем? По имеющейся информации - сыну хозяйки - 15. Водителю, как было установлено - 14. Уголовная же ответственность, в данном случае, наступает с 16 лет.

Дмитрий Гусев. Павел Винокуров. "ТВ Центр".