Россия в настоящее время не усматривает никаких возможностей для прямых контактов с киевским режимом. Об этом в четверг, 3 октября, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

При этом дипломат подчеркнул, что российская сторона готова рассматривать предложения по урегулированию, поскольку "Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта".

Москва приветствует выдвижение конструктивных и содержательных предложений от всех стран, в том числе от участников БРИКС, если они учитывают интересы всех сторон украинского конфликта, цитирует Рябкова ТАСС.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что перспектив урегулирования конфликта на Украине в настоящий момент не видно. По мнению парламентария, украинского лидера вынудит согласиться на контакт с Москвой только полный коллапс линии фронта.

Тем временем в командовании ВСУ рассказали западным журналистам, что опасаются затягивания конфликта, а бойцы на передовой поддерживают идею переговоров с Россией. При этом условия. выдвигаемые руководителями киевского режима для возобновления переговоров, они считают нереализуемыми.