Еврокомиссия решила судиться с Венгрией

Еврокомиссия решила подать иск против Венгрии в Европейский суд юстиции в Люксембурге из-за закона о защите суверенитета. В Брюсселе убеждены, что венгерский нормативно-правовой акт нарушает законодательство Евросоюза.

Как подчеркивается в заявлении Еврокомиссии, Будапешту было направлено уже два официальных уведомления на этот счет. Однако "Венгрия заявила, что закон о защите суверенитета не нарушает законодательство ЕС и что высказанные опасения необоснованны".

При этом в Брюсселе полагают, что указанный что закон нарушает несколько основных свобод внутреннего рынка, директиву об электронной коммерции, директиву об услугах, общеевропейское законодательство о защите данных и ряд других положений, сообщает ТАСС.

Венгрия уже не раз вызывала недовольство властей ЕС, в том числе в контексте конфликта на Украине и санкционной политики, направленной против России. В частности, венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто предупредил, что Будапешт отказывается поддержать план Евросоюза по отправке на Украину военных советников и инструкторов.

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан попытался реализовать "миссию мира", подчеркивая, что "мир должен проснуться сейчас же", но натолкнулся на критику практически всех партнеров по Евросоюзу.