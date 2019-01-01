Мосгорсуд не изменил 12-летний срок экс-министру Абызову

Мосгорсуд утвердил приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил чиновника к 12 годам колонии и назначил штраф в размере 80 миллионов рублей.

"Судебная коллегия отклонила апелляционные жалобы адвокатов", - сказали РИА Новости в суде в четверг.

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов был задержан 26 марта 2019 года. По версии следствия, бывший чиновник организовал преступную схему и вместе с сообщниками через свои структуры получил от продажи акций преступный доход 32,5 миллиарда рублей, половина которого была легализована путем конвертации в валюту и выведена за рубеж. Во время судебного разбирательства сам Михаил Абызов вину не признал.

Вместе с ним по делу проходят еще 11 фигурантов, им также назначены различные сроки лишения свободы.