Ливан запросил дипломатическую помощь у России

Бейрут запросил дипломатическую помощь Москвы для решения ближневосточного конфликта. Как заявил посол Ливана в России Шауки Бу Нассар, он просил российскую сторону активизировать дипломатические усилия и контакты со всеми заинтересованными сторонами.

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб недавно встретились в ООН, напомнил посол в интервью агентству ТАСС. По словам дипломата, они также обсудили ситуацию в Ливане.

Лавров во время беседы в ООН проинформировал ливанского министра о готовности России приложить все необходимые усилия для прекращения конфликта на Ближнем Востоке - в частности, в Ливане. По словам дипломата, Москва ясно дала понять, что российские официальные лица уже совершают множество звонков, чтобы найти мирный выход из ситуации.