"Это полный ад!": Муцениеце заговорила после борьбы с Прилучным за детей

Накануне, 2 октября, состоялось судебное заседание по определению места жительства детей Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Оно длилось более пяти часов. После заседания актер еще успел пообщаться с журналистами, заявив, что действует в интересах наследников, а вот его бывшая супруга крайне расстроенная быстро прошла к автомобилю, села в него и уехала.

Позднее на своем официальном канале в "Телеграм" Агата Муцениеце прокомментировала встречу с бывшим мужем в рамках судебного дела. Для начала актриса дала понять, что испытывает негативные эмоции по этому поводу.

"Я вчера ушла из зала суда абсолютно без сил, все, что происходит, это полный ад! Я не желаю ни одной матери испытать то, что испытала вчера я! Мне очень жаль, что мой сын должен пройти этот путь, но он сильный мальчик и обязательно справится, мы справимся вместе!" - заявила Агата.

Отметим, что сейчас сын Муцениеце и Прилучного находится с отцом. Недавно Павел забрал Тимофея в Геленджик, где у него были съемки. Однако к началу учебного года мальчик так и не вернулся в Москву. По слухам, Прилучный не торопится возвращать сына Муцениеце.

"Жестокость, с которой решает это все вторая сторона, подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще! Только личная выгода! Что тоже печально! Но я верю, что добро всегда побеждает зло!" - заключила актриса, давая понять, что не намерена сдаваться.

Поговаривают, что Прилучный хочет забрать детей себе, чтобы не выплачивать миллионные алименты, которые требует на двоих детей бывшая жена.