Отступление Вооруженных сил Украины под давлением российских бойцов — это правильный шаг для сохранения жизни украинских военных. Такое заявление сделал в четверг, 3 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский.

На фоне выхода ВСУ из Угледара (ДНР) Зеленский нашел оправдание тому, что украинская армия не сумела выстоять под натиском российских военных.

При этом украинский политик написал в своем Telegram-канале, что на встрече с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудил свой "план победы" и ситуацию на поле боя.

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что для ВСУ Угледар потерян — наказать за это следует украинского министра обороны Рустема Умерова, уволив с должности руководителя военного ведомства.

Бывший директор ЦРУ Майк Помпео заявил, общаясь с российскими пранкерами, что многие американцы считают нереалистичной цель киевского режима восстановить контроль над всеми утраченными территориями.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения поставленных задач и достижения всех целей.