МИД опроверг обсуждение с США ситуации на Ближнем Востоке

Москва и Вашингтон не обсуждали обострение обстановки в ближневосточном регионе. Такое заявление сделал в четверг, 3 октября, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат отрицательно ответил на вопрос о том, обсуждали ли Россия и США по каким-то каналам текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Как пояснил Рябков, в этой сфере "у нас противоположные подходы", сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала события на Ближнем Востоке кровавой драмой, а также подчеркнула, что ситуацию завели в тупик Соединенные Штаты.

Чрезвычайный и полномочный посол, кандидат исторических наук Вениамин Попов подчеркнул, что "все эти разрушения, огромное количество жертв происходит из-за действий Израиля, но они прикрываются, поощряются и поддерживается американцами".