Официальный представитель впервые высказался о связи Дурова с Болгар

Представитель Павла Дурова впервые прокомментировал скандал вокруг предполагаемой матери его троих детей Ирины Болгар. Он заявил, что Павел и Ирина "никогда не были парой". Обвинения Болгар в насилии над детьми представитель назвал ложью.

Он также подчеркнул, что у основателя Telegram "много детей" и каждому из них он выплачивает по десять тысяч долларов ежемесячно. В свою очередь Болгар с удовольствием тратила эти миллионы на "предметы роскоши и другие излишества", передает The New York Times.

"Дуров надеется, что швейцарская система правосудия решит этот спор, чтобы средства, неправомерно присвоенные Болгар, пошли на изначальную цель: поддержку детей", - выразил надежду официальный представитель миллиардера.

Ранее Ирина Болгар объявила о том, что намерена написать книгу, посвященную отношениям с Павлом Дуровым. Она утверждала, что это будет "романтическая история, закончившаяся триллером". Кроме того, женщина намерена снять документальный фильм.

Отметим, что об Ирине Болгар общественность узнала не так давно. Женщина активизировалась после того, как Павла Дурова задержали во Франции. Ходят слухи, что она держалась в тени, пока получала внушительное содержание от миллиардера.