Собянин рассказал, как единый диспетчерский центр улучшает работу метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в Telegram о работе Единого диспетчерского центра столичного метро, которому исполняется пять лет.

"900 специалистов обеспечивают безопасную и бесперебойную работу всего городского рельсового транспорта: метро, трамваев, МЦД и МЦК. Благодаря сотрудникам ЕДЦ: график поездов в метро соблюдается на 99,99%; интервал движения - всего 90 секунд на основных линиях в час пик; решено свыше 3,7 тыс. инцидентов - скорость реагирования на них в метро с момента открытия центра увеличилась в 2,5 раза", - отметил глава города.

Как уточнил Собянин, ЕДЦ в одном здании объединил большинство основных служб метрополитена. Сотрудники могут быстрее обмениваться информацией и принимать решения, а любое изменение в работе транспорта фиксируется и сразу обрабатывается.